Welt-Klima-Rat fordert mehr Tempo beim Klima-Schutz

Welt-Klima-Rat

Der Welt-Klima-Rat wurde 1988 gegründet. Er gehört zu den Vereinten Nationen. Der Welt-Klima-Rat ist eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Sie schauen sich Studien zum Klima-Wandel an. Und sie fasseen die Ergebnisse von den Studien zusammen. Der Sitz von dem Welt-Klima-Rat ist in der Stadt Genf in dem Land Schweiz.