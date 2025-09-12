Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


UNESCO: 739 Millionen Menschen auf der Welt können nicht richtig lesen und schreiben

In vielen Ländern gibt es Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Man nennt sie auch Analphabeten. Auf der ganzen Welt gibt es etwa 739 Millionen Analphabeten. Das sagt die UNESCO. Das ist die Bildungs-Organisation von den Vereinten Nationen.

Die Finger eines Mannes liegen auf zwei Seiten eines Buches. Zu sehen sind Bilder und Schrift.
Viele Menschen auf der Welt können nicht richtig lesen und schreiben. (picture alliance / dpa Themendienst / Kai Remmers)
Die UNESCO macht seit 1967 immer einen Aktions-Tag im Jahr. In diesem Jahr beraten Fach-Leute in der Stadt Paris in dem Land Frankreich. Die Experten sagen: Durch das Internet und digitale Geräte wie Handys ist das Lernen einfacher geworden. Aber wer Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat, wird oft ausgegrenzt.
Auch in Deutschland können Millionen Menschen nicht lesen. Oder sie können nicht gut lesen. Verbände sagen: Es gibt zwar eine Schul-Pflicht. In der Schule sollen alle lesen und schreiben lernen. Die Verbände sagen aber auch: Wir brauchen noch mehr Lern-Angebote. Für alle, die das Lesen und Schreiben nicht richtig gelernt haben. Denn wer gut lesen und schreiben kann, hat Vorteile im Leben.
Wörter-Buch

  • UNESCO

    Die UNESCO ist die Kultur-Abteilung der UNO. Die UNO ist eine große Gemeinschaft von Ländern. Fast alle Länder der Welt sind Mitglied in der UNO. Die UNESCO hat ihre Zentrale in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die UNESCO kümmert sich außer um Kultur auch noch um Forschung und Bildung.

zum Wörter-Buch