UNESCO: 739 Millionen Menschen auf der Welt können nicht richtig lesen und schreiben

Viele Menschen auf der Welt können nicht richtig lesen und schreiben. (picture alliance / dpa Themendienst / Kai Remmers)

Die UNESCO macht seit 1967 immer einen Aktions-Tag im Jahr. In diesem Jahr beraten Fach-Leute in der Stadt Paris in dem Land Frankreich. Die Experten sagen: Durch das Internet und digitale Geräte wie Handys ist das Lernen einfacher geworden. Aber wer Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben hat, wird oft ausgegrenzt.

Auch in Deutschland können Millionen Menschen nicht lesen. Oder sie können nicht gut lesen. Verbände sagen: Es gibt zwar eine Schul-Pflicht. In der Schule sollen alle lesen und schreiben lernen. Die Verbände sagen aber auch: Wir brauchen noch mehr Lern-Angebote. Für alle, die das Lesen und Schreiben nicht richtig gelernt haben. Denn wer gut lesen und schreiben kann, hat Vorteile im Leben.