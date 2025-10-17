Welt-Mädchen-Tag: Gebäude pink angeleuchtet

Welt-Mädchen-Tag: Das Planetarium in der Stadt Hamburg ist pink angeleuchtet. (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)

Am Aktions-Tag werden viele bekannte Gebäude pink angeleuchtet. In Deutschland zum Beispiel das Planetarium in der Stadt Hamburg und der Europa-Turm in Frankfurt. Viele Mädchen mögen die Farbe pink.

"Plan International" ist eine Organisation für Kinder-Rechte. Die Organisation sagt: In vielen Ländern haben Mädchen nur wenig Rechte. Dort dürfen Mädchen zum Beispiel nicht selbst entscheiden, wen sie heiraten. Viele Mädchen müssen auch sehr jung heiraten. Die Chefin von "Plan International" ist Petra Berner. Sie sagt: Jedes Mädchen auf der Welt soll über ihr Leben selbst bestimmen dürfen.

Eine andere Organisation für Kinder-Rechte ist "Save the children". Das ist englisch und bedeutet "Rettet die Kinder". Die Organisation sagt: Wenn Mädchen und Jungen gleiche Rechte haben, geht es allen besser. "Save the children" sagt: Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt müssen Mädchen helfen, damit sie ihre Träume wahr machen können.