Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Jodeln ist jetzt Welt-Kultur-Erbe

Das Jodeln aus dem Land Schweiz und das Essen aus dem Land Italien gehören jetzt zum Welt-Kultur-Erbe. Das hat die Organisation Unesco entschieden. Das ist die Kultur-Organisation von der UNO.

Ein Jodel-Club in der Schweiz. Die Männer und Frauen tragen Tracht und stehen im Kreis. Ihre Münder sind geöffnet.
Jodeln ist jetzt Welt-Kultur-Erbe.
Welt-Kultur-Erbe können Dinge sein, zum Beispiel berühmte Gebäude. Welt-Kultur-Erbe können aber auch Bräuche sein, wie zum Beispiel das Jodeln.
Jodeln ist eine besondere Art zu singen, ohne Wörter. Die Stimme springt schnell von ganz hoch zu ganz tief. Die Schweizer haben sich sehr über die Entscheidung von der Unesco gefreut. Auch die Italiener sind ganz stolz. Sie sagen: Es ist das erste mal, dass das gesamte Essen in einem Land zum Welt-Kultur-Erbe ernannt wird.
Die Unesco hat noch andere Traditionen zum Welt-Kultur-Erbe ernannt. Zum Beispiel das Lichter-Fest Diwali. Es ist eins von den wichtigsten Festen in der Religion Hinduismus. Es wird in Indien und in anderen Ländern gefeiert.
Die Unesco sagt: Das Welt-Kultur-Erbe soll besonders gut beschützt werden.

Wörter-Buch

  • Welt-Kultur-Erbe

    Zum Welt-Kultur-Erbe gehören besonders schöne oder interessante Häuser, Kirchen und Schlösser in aller Welt. Manchmal ist auch eine ganze Stadt oder eine Landschaft Welt-Kultur-Erbe. Das bedeutet, dass sie besonders geschützt werden soll. Was zum Welt-Kultur-Erbe gehört, entscheiden Fach-Leute von der UNESCO. In Deutschland gehören zum Beispiel der Kölner Dom und die Alt-Stadt von Weimar zum Welt-Kultur-Erbe.

  • Schweiz

    Die Schweiz ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Manche Schweizer sprechen Deutsch, manche Französisch und manche Italienisch. Die Schweiz liegt mitten in Europa. Aber sie gehört nicht zur Europäischen Union. Die Hauptstadt von der Schweiz heißt Bern.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • UNESCO

    Die UNESCO ist die Kultur-Abteilung der UNO. Die UNO ist eine große Gemeinschaft von Ländern. Fast alle Länder der Welt sind Mitglied in der UNO. Die UNESCO hat ihre Zentrale in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die UNESCO kümmert sich außer um Kultur auch noch um Forschung und Bildung.

  • Hinduismus

    Der Hinduismus ist eine von den großen Welt-Religionen. Es ist die dritt-größte Religion der Welt. Der Hinduismus kommt aus dem Land Indien. Die Gläubigen nennt man Hindus. Hindus glauben an einen ewigen Kreis-Lauf von Leben und Tod. Sie glauben, dass der Mensch nach dem Tod wieder-geboren wird. Im Hinduismus gibt es nicht nur einen Gott, sondern viele verschiedene Göttinnen und Götter.

  • Indien

    Indien ist ein großes Land in Asien. In Indien leben über 1 Milliarde Menschen, also mehr als 1.000 Millionen. Die Hauptstadt von Indien heißt Neu-Delhi. In Indien sprechen die Menschen sehr viele verschiedene Sprachen. Viele Menschen sprechen auch Englisch. Denn Indien wurde früher von Groß-Britannien regiert.

