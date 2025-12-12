Ein Jodel-Club in der Schweiz. Jodeln ist jetzt Welt-Kultur-Erbe. (imago/ epd)

Welt-Kultur-Erbe können Dinge sein, zum Beispiel berühmte Gebäude. Welt-Kultur-Erbe können aber auch Bräuche sein, wie zum Beispiel das Jodeln.

Jodeln ist eine besondere Art zu singen, ohne Wörter. Die Stimme springt schnell von ganz hoch zu ganz tief. Die Schweizer haben sich sehr über die Entscheidung von der Unesco gefreut. Auch die Italiener sind ganz stolz. Sie sagen: Es ist das erste mal, dass das gesamte Essen in einem Land zum Welt-Kultur-Erbe ernannt wird.

Die Unesco hat noch andere Traditionen zum Welt-Kultur-Erbe ernannt. Zum Beispiel das Lichter-Fest Diwali. Es ist eins von den wichtigsten Festen in der Religion Hinduismus. Es wird in Indien und in anderen Ländern gefeiert.

Die Unesco sagt: Das Welt-Kultur-Erbe soll besonders gut beschützt werden.