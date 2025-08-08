Viele junge Katholiken beim Welt-Jugend-Treffen in Rom

Junge Katholiken beim Welt-Jugend-Treffen. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / marco iacobucci / ipa-agency.net)

Dieses Jahr war das Treffen besonders, denn es ist das Heilige Jahr. Das Heilige Jahr ist alle 25 Jahre. Es ist für viele Katholiken besonders. Viele machen eine Pilger-Reise nach Rom.

Der Höhe-Punkt von dem Welt-Jugend-Treffen war eine Gebets-Nacht. Papst Leo ist der Chef von der katholischen Kirche. Er hat die Gebets-Nacht geleitet. Der Papst hat auch über die Kriege in der Welt gesprochen. Er hat den jungen Menschen gesagt: Man kann Kriege mit Worten beenden. Ihr alle zeigt, dass eine Welt mit Freundschaft möglich ist. Die jungen Menschen waren aus fast 150 Ländern zu dem Treffen gekommen.

Am Sonntag-Morgen hat der Papst dann noch einen großen Gottes-Dienst gefeiert. Fast 1 Million Menschen waren dort. Das sind so viele Menschen, wie in der Stadt Köln leben. Das Welt-Jugend-Treffen war fast 1 Woche lang.