Am Welt-Frauen-Tag am 8. März gehen viele Menschen auf die Straße und demonstrieren für die Rechte von Frauen. (IMAGO / IPON )

Die Menschen konnten abstimmen, ob ein Gesetz über die Ehe und über die Rolle von der Frau geändert werden soll. In der irischen Verfassung gibt es zum Beispiel einen Satz über die Aufgaben von Frauen im Haushalt. Der sollte gestrichen werden. Und als Familie sollten auch Paare gelten, die nicht verheiratet sind.

Alle großen Parteien in Irland haben vor der Volks-Abstimmung gesagt: Es wäre gut, das Gesetz zu ändern. Es passt nicht mehr zu unserer heutigen Zeit. Viele haben deshalb geglaubt, dass die Irinnen und Iren für eine Änderung von dem Gesetz stimmen würden. Aber die Mehrheit der Menschen war bei der Abstimmung dagegen. Der Chef von der Regierung in Irland heißt Leo Varadkar. Er hat gesagt: Ich finde es schade, dass das Gesetz jetzt nicht geändert wird. Aber wir werden das Ergebnis respektieren.

Die Abstimmung war am Welt-Frauen-Tag. In vielen Ländern auf der Welt gab es dazu Aktionen. Denn Frauen haben noch immer nicht dieselben Rechte wie Männer. Viele Frauen und Mädchen leiden unter Gewalt. Frauen verdienen nicht so viel Geld wie Männer. Oder sie dürfen gar nicht arbeiten.

Die Ministerin für Frauen und Familie in Deutschland heißt Lisa Paus. Sie hat gesagt: Wir dürfen nicht in alte Rollen-Bilder fallen. Das bedeutet: Der Mann verdient das Geld. Die Frau kümmert sich um die Kinder und um den Haushalt. Deshalb gab es auch in Deutschland Demonstrationen und Veranstaltungen.