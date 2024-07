Welt-Aids-Konferenz in München

Die Konferenz war in den Messe-Hallen von München. (picture alliance / dpa / Sabine Dobel)

Die Konferenz war 5 Tage lang. Etwa 15.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind dafür nach München gekommen. Sie haben über Medizin und auch über Politik diskutiert.

Früher war Aids immer tödlich. Inzwischen gibt es gute Medikamente. Damit kann man die Krankheit unterdrücken und stirbt nicht mehr. Wenn man die Medikamente regelmäßig nimmt, kann man auch keine anderen Menschen mehr mit HIV anstecken.

Das Problem: Die Medikamente sind teuer. Viele Menschen mit HIV bekommen sie nicht verschrieben. Das ist oft so in armen Ländern. Oder in Ländern, in denen Menschen mit HIV diskriminiert werden.

Die Teilnehmer von der Konferenz haben darum gesagt: Die medizinische Versorgung muss besser werden. Aber die Politikerinnen und Politiker müssen auch wollen, dass Menschen mit HIV gut versorgt werden. In vielen Ländern werden Menschen mit HIV nämlich wie Kriminelle behandelt.

Und man muss die Menschen besser darüber aufklären, wie sie sich gegen eine Ansteckung schützen können. Zum Beispiel durch eine sichere Verhütung beim Sex.