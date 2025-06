Polizist erschießt 2 Meter langen Fisch

Ein großer Wels. So einen Fisch hat die Polizei in einem Bade-See erschossen. (imago images / blickwinkel / A. Hartl via www.imago-images.de)

Der See ist in dem Bundes-Land Bayern und heißt Brombach-See. Der große Fisch war sehr aggressiv und hat immer wieder Bade-Gäste angegriffen. Er hat mindestens 5 Menschen gebissen. Helfer vom Roten Kreuz haben die Verletzten direkt am See behandelt.

Mitarbeiter von der Wasser-Wacht haben die Polizei gerufen. Die Polizei hat den Menschen verboten, zu schwimmen. Ein Polizist hat den Wels erschossen und Angler haben den toten Fisch aus dem Wasser geholt. Dann durften die Menschen wieder in das Wasser.

Welse können sehr groß werden. Sie wachsen ihr ganzes Leben lang. In Italien haben Angler mal einen Wels gefangen, der 2 Meter 85 lang war. Welse fressen aber keine Menschen. Sie ernähren sich vor allem von anderen Fischen. Wenn Welse Menschen beißen, wollen sie meistens ihre Eier verteidigen.