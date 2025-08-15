Seltener weißer Fuchs in Deutschland entdeckt

Natur-Schützer sagen: Der weiße Fuchs ist eine echte Seltenheit. (Dominik Reigl / LBV / dpa /)

Ein Natur-Fotograf hat den Fuchs entdeckt und fotografiert. Der Fuchs ist jung und hat blaue Augen. Fachleute sagen: Der Fuchs hat eine seltene Farb-Störung. Deswegen ist er weiß. Diese Störung heißt Leuzismus. Bei dieser Störung fehlen die Farben im Fell. Bei Füchsen ist das sehr selten. Das macht diesen Fuchs zu einem ganz besonderen Tier.

Normalerweise haben Füchse in Deutschland rotes Fell. Sie heißen deswegen auch Rot-Füchse.

Wo der weiße Fuchs genau lebt, will der Fotograf aber nicht sagen. Damit will er das Tier beschützen. Sonst würden bestimmt Menschen nach dem Tier suchen und es stören.