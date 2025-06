Harvey Weinstein vor Gericht. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Steven Hirsch)

Im Jahr 2020 hat ein Gericht in dem Land USA entschieden: Weinstein muss 23 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht hat damals gesagt: Wir sind sicher, dass Weinstein Frauen vergewaltigt hat. Andere hat er sehr schwer sexuell belästigt.

Der neue Prozess war nötig, weil Weinsteins Anwälte Berufung gegen das Urteil eingelegt haben. Ein Berufungs-Gericht hat den Anwälten dann Recht gegeben. Die Richter haben gesagt: In dem ersten Gerichts-Prozess gegen Weinstein sind Fehler passiert. Deshalb muss es einen neuen Prozess geben.

In den USA entscheidet vor Gericht oft eine Jury. Diese Jury besteht aus ganz normalen Leuten. Sie hört vor Gericht verschiedene Zeuginnen und Zeugen an. Und sie schaut sich an, ob es Beweise gibt.

In dem neuen Prozess gegen Weinstein hat die Jury gesagt: Wir halten Weinstein in einem Fall für schuldig. In einem anderen Fall halten wir ihn für unschuldig. In einem 3. Fall ging es um besonders schwere Vergewaltigung. In diesem Fall waren die Mitglieder von der Jury sich nicht einig.