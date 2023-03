Der Film-Produzent Harvey Weinstein muss ins Gefängnis. (dpa / picture alliance / newscom / John Angelillo)

Er soll im Jahr 2013 eine Schauspielerin zum Sex gezwungen haben. Das nennt man Vergewaltigung. Die Richterin hat bereits im Dezember gesagt: Harvey Weinstein ist schuldig. Jetzt hat sie entschieden: Er muss wegen der Vergewaltigung 16 Jahre ins Gefängnis.

Das ist aber nicht die einzige Gefängnis-Strafe für Weinstein. Er ist bereits in einem anderen Gerichts-Fall verurteilt worden. Auch damals ging es um Vergewaltigung. Dafür soll er 23 Jahre ins Gefängis. Weinstein hat aber Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das bedeutet: Seine Anwälte versuchen, das Urteil und die Strafe zu ändern.

Harvey Weinstein hat in seiner Karriere viele bekannte Filme gemacht. Er war in den USA sehr berühmt. Doch inzwischen sagen viele Frauen: Weinstein hat seine Macht in Hollywood ausgenutzt. Er hat uns sexuell bedrängt oder vergewaltigt. Sie haben das auch im Internet geschrieben und #MeToo genannt. Das ist Englisch und bedeutet: Ich auch. Weinstein sagt bis heute: Ich bin unschuldig. Ich habe niemanden zum Sex gezwungen.