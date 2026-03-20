Immer mehr Menschen trinken Wein ohne Alkohol

Viele Menschen wollen lieber alkohol-freien Wein trinken. (picture alliance / Hans Lucas / Laure Boyer)

Jeder 3. Winzer macht inzwischen alkohol-freien Wein. Das ist viel mehr als früher. Alkohol-freier Wein ist nicht einfach nur Trauben-Saft. Es ist Wein, aus dem der Alkohol fast ganz raus-gezogen wird. Aber: Ein winziger Rest Alkohol bleibt trotzdem drin. Es ist weniger als 1 Prozent Alkohol. Normale Weine haben zwischen 10 und 15 Prozent Alkohol.

Experten sagen: Die Menschen achten mehr auf ihre Gesundheit als früher. Deswegen wollen immer mehr Menschen lieber keinen Alkohol trinken. Alkohol ist nämlich schlecht für die Gesundheit.

Das meiste Geld wird in Deutschland aber immer noch mit normalen Weinen gemacht. Nur 2 Prozent von dem Geld aus dem Wein-Verkauf kommt von den alkohol-freien Weinen.