Stephan Weil ist Regierung-Chef in Niedersachsen. Jetzt hat er seinen Rücktritt angekündigt. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Weil hat gesagt: Ich bin 66 Jahre alt und das merke ich auch. Ich will weniger arbeiten. Weil hat vorgeschlagen: Der SPD-Politiker Olaf Lies soll die beiden Ämter übernehmen. Das heißt: Lies soll neuer Regierungs-Chef und und neuer SPD-Chef in Niedersachsen werden. Lies ist im Moment Wirtschafts-Minister in dem Bundes-Land.

Im Monat Mai soll Olaf Lies neuer Minister-Präsident und neuer Partei-Chef werden. In Niedersachsen regiert die SPD gemeinsam mit der Partei Die Grünen. Die Partei CDU fordert Neu-Wahlen. Die nächste Landtags-Wahl ist erst im Jahr 2027 geplant.