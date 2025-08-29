Bundes-Regierung einigt sich: Wehr-Dienst bleibt erst einmal freiwillig

Soldaten bei einer Übung von dem Wehr-Dienst. (IMAGO / Rainer Unkel)

Wehr-Dienst bedeutet: Junge Menschen gehen nach der Schul-Zeit einige Monate zur Bundes-Wehr. Sie werden dann als Soldaten und Soldatinnen ausgebildet. Im Moment können junge Menschen selbst entscheiden, ob sie zur Bundes-Wehr gehen wollen.

Die Frage war: Soll das so bleiben? Oder soll es in Zukunft wieder eine Wehr-Pflicht geben? In der Bundes-Regierung sind 3 Parteien: CDU und CSU sind für die Wehr-Pflicht, die SPD ist dagegen. Der Verteidigungs-Minister von Deutschland heißt Boris Pistorius. Er ist von der SPD. Er hat ein Gesetz gemacht. Darin steht: Der Wehr-Dienst ist erst einmal freiwillig. Die jungen Menschen sollen aber mit einem Brief eingeladen werden. Wenn dann in den nächsten Jahren nicht genug junge Menschen mitmachen, soll es eine Wehr-Pflicht geben.

Eine Wehr-Pflicht würde nur für Männer gelten, nicht für Frauen. Das steht im Grund-Gesetz. Frauen können freiwillig Wehr-Dienst machen.

Hinter-Grund von der Debatte ist auch der Krieg von dem Land Russland gegen die Ukraine. Die Bundes-Regierung sagt: Deutschland muss sich im Ernst-Fall verteidigen können.