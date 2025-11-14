Plan für neues Wehr-Dienst-Gesetz steht fest

Junge Soldaten bei der Ausbildung (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Die Parteien CDU, CSU und SPD haben länger diskutiert: Wie soll der Plan aussehen? Jetzt steht fest: Es soll mehrere Stufen geben. Am 1. Januar soll ein neues Gesetz gelten.

Die 1. Stufe ist: Alle jungen Menschen bekommen einen Brief von der Armee. In dem Brief sind Fragen. Damit soll die Bundes-Wehr herausfinden: Wollen diese Menschen zur Armee kommen und können sie gute Soldaten werden? Männer müssen den Fragebogen beantworten. Für Frauen ist er freiwillig.

Die 2. Stufe ist: Alle jungen Männer, die in dem Jahr 2008 oder später geboren wurden, sollen untersucht werden. Diese Untersuchung heißt Musterung. Bei der Musterung untersuchen Ärzte, ob ein Mann gesund genug ist, um Soldat zu werden.

Wenn es durch diesen Plan noch nicht genug neue Soldaten gibt, könnte es wieder eine Wehr-Pflicht geben. Wehr-Pflicht bedeutet: Junge Männer müssen zur Bundes-Wehr. Darüber müsste aber der Bundestag nochmal abstimmen. Es könnte sein, dass dann ausgelost wird, wer zur Armee muss und wer nicht.

Die Bundes-Regierung möchte auf jeden Fall, dass Deutschland wieder mehr Soldatinnen und Soldaten hat. Das liegt vor allem an dem Krieg in der Ukraine. Die Regierung sagt: Deutschland muss sich verteidigen können.