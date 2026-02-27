Nachrichten in
Einfacher Sprache


Italien führt Weg-Fahr-Sperren in Autos ein

In dem Land Italien gibt es eine neue Regel für Auto-Fahrer. Wenn jemand seinen Führer-Schein wegen Alkohol verliert, muss er ein Gerät in das Auto einbauen. Das Gerät prüft, ob der Fahrer Alkohol getrunken hat. Wenn der Alkohol-Wert zu hoch ist, fährt das Auto nicht los.

Audio herunterladen
Ein Mann sitzt in einem Auto am Lenkrad und pustet in ein Gerät.
In mehreren Ländern gibt es bereits Alkohol-Tests in Autos. (picture alliance / HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com / HERBERT NEUBAUER)
Deshalb nennt man das Gerät auch Weg-Fahr-Sperre. In Italien sind für Auto-Fahrer 0,5 Promille Alkohol erlaubt. Das ist etwa eine Flasche Bier. Das Einbauen der Weg-Fahr-Sperre kostet etwa 2.000 Euro. Das ist nur in bestimmten Auto-Werkstätten möglich.
Die Regierung in Italien sagt: Die Geräte werden viele Unfälle verhindern. Denn einige Auto-Fahrer fahren immer wieder betrunken. Die Polizei kann aber nicht jedes Auto kontrollieren.
Kritiker sagen: Die Regel ist unpraktisch. In alte Autos kann man die Weg-Fahr-Sperre gar nicht einbauen.
In den Ländern USA und Schweden gibt es schon Weg-Fahr-Sperren in Autos. In Deutschland ist das nicht geplant.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

zum Wörter-Buch