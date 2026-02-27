Italien führt Weg-Fahr-Sperren in Autos ein

In mehreren Ländern gibt es bereits Alkohol-Tests in Autos. (picture alliance / HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com / HERBERT NEUBAUER)

Deshalb nennt man das Gerät auch Weg-Fahr-Sperre. In Italien sind für Auto-Fahrer 0,5 Promille Alkohol erlaubt. Das ist etwa eine Flasche Bier. Das Einbauen der Weg-Fahr-Sperre kostet etwa 2.000 Euro. Das ist nur in bestimmten Auto-Werkstätten möglich.

Die Regierung in Italien sagt: Die Geräte werden viele Unfälle verhindern. Denn einige Auto-Fahrer fahren immer wieder betrunken. Die Polizei kann aber nicht jedes Auto kontrollieren.

Kritiker sagen: Die Regel ist unpraktisch. In alte Autos kann man die Weg-Fahr-Sperre gar nicht einbauen.

In den Ländern USA und Schweden gibt es schon Weg-Fahr-Sperren in Autos. In Deutschland ist das nicht geplant.