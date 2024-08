Das Firmenlogo in der Konzernzentrale des Energieversorgers Uniper (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Mit Wasser-Stoff kann man zum Beispiel Strom machen. Dabei entstehen keine schmutzigen Abgase. Die Umwelt wird nicht verschmutzt.

Das neue Lager unter der Erde ist ein Test von der Strom-Firma Uniper. Sie probiert aus, ob sie das Gas in einer Höhle lagern kann, die von Salz umgeben ist. Die Höhle ist in der Stadt Krummhörn im Bundes-Land Niedersachsen. Die Firma Uniper gehört dem Land Deutschland.

Uniper will zwei Jahre lang versuchen, ob man den Wasser-Stoff in der Salz-Höhle gut lagern kann. Uniper macht seit einiger Zeit auch einen anderen Test. Der ist in Bayern. Dort wird der Wasserstoff in löchrigen Steinen gelagert.