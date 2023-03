Jeder 4. Mensch hat kein sauberes Wasser

Wasser wird auf der Welt an vielen Orten weniger. (picture alliance / Universität Jena)

In dem Bericht von der UNO geht es vor allem um Wasser-Knappheit. Es geht darum, dass es an vielen Orten auf der Welt zu wenig Wasser gibt. Die Fach-Leute sagen: Jeder 10. Mensch auf der Welt lebt in einem Land, wo die Versorgung mit Wasser schwierig ist. Die Fachleute sagen auch: Bald werden sogar Länder Probleme bekommen, wo es heute noch genug Wasser gibt.

In New York hat es eine große Konferenz zum Thema Wasser gegeben. Aus Deutschland war die Bundes-Umwelt-Ministerin dabei. Sie heißt Steffi Lemke. Sie sagt: Es gibt im Moment 3 große Krisen auf dieser Welt, nämlich die Klima-Krise, das Arten-Sterben und die Verschmutzung von Wasser und Natur. Lemke sagt: Wenn die Welt wieder besser mit Wasser umgeht, hilft das bei allen 3 Krisen.