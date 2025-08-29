Experten warnen vor künstlichen Drogen. (imago stock&people)

Künstliche Opioide sind zum Beispiel Fentanyl und Nitazene. Streeck sagt: Immer mehr Menschen nehmen diese Mittel ein. Nitazene sind viel stärker als zum Beispiel Heroin. Winzige Mengen davon können schon tödlich sein.

Ein Problem ist auch: Nitazene kann man einfach herstellen. Deswegen gibt es viel davon. Man kann sie nur illegal kaufen. Das nennt man Schwarz-Markt.

Auch Fentanyl ist gefährlich. Es wird geschnupft, gespritzt, geraucht oder geschluckt. In dem Land USA gibt es schon lange ein großes Problem mit Fentanyl. Sehr viele Menschen sind in den USA davon abhängig. Viele sind davon auch schon gestorben.