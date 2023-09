Warn-Tag in Deutschland

In Deutschland war wieder ein Warn-Tag mit Probe-Alarm. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Die Warnungen waren am Donnerstag, 14. September, gegen 11 Uhr. In vielen Städten haben die Sirenen geheult. Im Radio, im Fernsehen und auf Info-Tafeln in den Städten gab es Warn-Meldungen. Für Handys gibt es dafür eine besondere Technik. Man bekommt eine Nachricht und es gibt einen lauten Ton. Es gibt auch spezielle Warn-Apps. Sie heißen NINA und Katwarn.

Der Warn-Tag ist ein Test für den Fall, dass wirklich eine Katastrophe passiert. Bei der Flut-Katastrophe im Ahr-Tal im Sommer 2021 wurden zum Beispiel viele Menschen nicht rechtzeitig informiert.