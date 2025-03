Streik an einem Flug-Hafen: Viele Menschen konnten nicht fliegen. (picture alliance / dpa / Jonas Walzberg)

Die Streiks hat es zum Beispiel an Flug-Häfen gegeben. In vielen Bundes-Ländern sind an mehreren Tagen auch keine Busse gefahren, keine Straßen-Bahnen, keine Müll-Abfuhr. Auch viele Kinder-Gärten oder Ämter waren geschlossen. Das gehört alles zum Öffentlichen Dienst.

Dort arbeiten die Menschen für den Bund oder für Städte und Gemeinden. Und für diese Menschen wird aktuell über einen neuen Tarif-Vertrag verhandelt. Da steht drin, wie viel Geld die Menschen verdienen und wie viele Urlaubs-Tage sie bekommen. Die Gewerkschaft Verdi sagt: Es soll mehr Geld und mehr Urlaubs-Tage geben. Der Bund und die Städte und Gemeinden sagen: Das kostet zu viel.

Es könnte auch in der nächsten Zeit wieder Warn-Streiks geben. Verdi sagt: Wir streiken immer wieder, solange es keine Lösung gibt. Verdi wird auch kritisiert. Viele Menschen finden es schlecht, wenn wegen der Streiks keine Busse fahren oder Kinder-Gärten zu sind.