Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Streik bei Bussen und Bahnen aufgerufen. Hier sieht man Straßen-Bahnen, die im Betriebs-Hof stehen. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem Streik am 3. März aufgerufen. Verdi sagt: Die Fahrerinnen und Fahrer verdienen zu wenig. Denn viele Dinge sind teuer geworden. Die Arbeit-Geber von den Fahrerinnen und Fahrer sind oft die Städte in Deutschland. Die Städte sagen: Wir haben nicht so viel Geld wie Verdi fordert. Verdi sagt: Das stimmt nicht. Deshalb gibt es jetzt wieder mehr Streiks. Ende März gibt es neue Verhandlungen zwischen Verdi und den Arbeit-Gebern.

An diesem Freitag gibt es Streiks in diesen Bundes-Ländern: Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Die Fahrerinnen und Fahrer gehen dieses Mal zu Klima-Demonstrationen. Denn sie sagen: Busse und Bahnen sind wichtig für den Klima-Schutz. Deshalb muss es mehr Busse und Bahnen geben. Und: Dafür braucht es Personal. Das Personal muss gut bezahlt werden. Nur dann wollen viele Menschen diese Arbeit machen.