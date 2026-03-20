Warn-Streik: Wieder sind viele Busse und Bahnen nicht gefahren

Auch viele Busfahrer haben gestreikt. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Die Warn-Streiks gab es in den Bundes-Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Verdi streitet sich mit den Arbeit-Gebern über neue Tarif-Verträge. In Tarif-Verträgen steht, wie viel Geld die Beschäftigten bekommen. Die Gewerkschaften wollen auch, dass die Beschäftigten nicht mehr so viel arbeiten müssen.

Es gab schon letzten Monat Warn-Streiks im Öffentlichen Nah-Verkehr. Das ist ein Problem für alle Menschen, die mit Bus, Straßen-Bahn oder U-Bahn zur Arbeit oder zur Schule fahren. Die Züge waren von den Streiks nicht betroffen.