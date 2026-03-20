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Warn-Streik: Wieder sind viele Busse und Bahnen nicht gefahren

In mehreren Bundes-Ländern hat es in dieser Woche wieder Warn-Streiks gegeben. Viele Busse, U-Bahnen und Straßen-Bahnen sind nicht gefahren. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Warn-Streiks im Öffentlichen Nah-Verkehr aufgerufen.

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Ein leerer Bus steht auf einem Parkplatz. Hinter den Scheiben hängen Schilder mit der Aufschrift "Streik".
Auch viele Busfahrer haben gestreikt. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)
Die Warn-Streiks gab es in den Bundes-Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.
Verdi streitet sich mit den Arbeit-Gebern über neue Tarif-Verträge. In Tarif-Verträgen steht, wie viel Geld die Beschäftigten bekommen. Die Gewerkschaften wollen auch, dass die Beschäftigten nicht mehr so viel arbeiten müssen.
Es gab schon letzten Monat Warn-Streiks im Öffentlichen Nah-Verkehr. Das ist ein Problem für alle Menschen, die mit Bus, Straßen-Bahn oder U-Bahn zur Arbeit oder zur Schule fahren. Die Züge waren von den Streiks nicht betroffen.

Wörter-Buch

  • Gewerkschaft

    Eine Gewerkschaft ist ein Verein für Arbeiter und Arbeiterinnen oder Angestellte. Die Gewerkschaft setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass die Angestellten mehr Geld bekommen. In Deutschland gibt es viele Gewerkschaften für verschiedene Berufe: Es gibt zum Beispiel Gewerkschaften für Lehrer oder Gewerkschaften für Polizisten. Die meisten deutschen Gewerkschaften gehören zum DGB. Das ist der Deutsche Gewerkschafts-Bund.

  • Arbeit-Geber

    Arbeit-Geber ist ein anderes Wort für Chef. Die Chefs von vielen Firmen sind Mitglied in einem Arbeit-Geber-Verband. Dieser Verband verhandelt zum Beispiel mit der Gewerkschaft über die Löhne. Das Gegenteil von Arbeit-Geber ist Arbeit-Nehmer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Arbeit-Nehmer.

  • Streik

    Ein Streik ist ein Protest von Arbeitern oder Angestellten. Streiken bedeutet, aus Protest nicht zu arbeiten. Die Arbeiter oder Angestellten zeigen damit, dass sie nicht zufrieden sind. Sie wollen zum Beispiel mehr Geld oder andere Arbeits-Zeiten durchsetzen. Für Streiks gibt es Regeln. Diese Regeln nennt man Streik-Recht. Gewerkschaften organisieren den Streik.

  • Tarif-Vertrag

    In einem Tarif-Vertrag steht, wie viel Lohn die Arbeit-Nehmer bekommen. Und es steht auch darin, wie viele Stunden sie arbeiten müssen, wann sie Pausen oder Urlaub bekommen. Ein Tarif-Vertrag gilt für viele Arbeit-Nehmer. Zum Beispiel für alle Mitarbeiter von einer Firma oder sogar für einen ganzen Beruf. Über den Tarif-Vertrag verhandeln die Arbeit-Geber mit den Gewerkschaften.

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