Freitag und Samstag fahren fast keine Busse und Straßen-Bahnen

Am Freitag und Samstag (26. und 27. Februar) fahren in Deutschland nur wenige Busse und Straßen-Bahnen. Grund dafür ist ein Warn-Streik im öffentlichen Nah-Verkehr. Arbeit-Geber und Gewerkschaften streiten gerade über neue Tarif-Verträge.

Ein leerer Bus steht auf einem Parkplatz. Hinter den Scheiben hängen Schilder mit der Aufschrift "Streik".
Auch viele Bus-Fahrer und Bus-Fahrerinnen streiken. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)
In einem Tarif-Vertrag steht, wie viel Geld die Beschäftigten von den Verkehrs-Unternehmen bekommen. Noch gibt es keine Einigung. Deswegen rufen die Gewerkschaften jetzt zu den Warn-Streiks auf. Die Beschäftigten sollen an den beiden Tagen nicht zur Arbeit gehen. Die Gewerkschaften wollen so erreichen, dass die Arbeit-Geber, also die Unternehmen, ein besseres Angebot machen.
Die Warn-Streiks wird man fast überall in Deutschland merken. Viele Busse, U-Bahnen und Straßen-Bahnen werden nicht fahren. Nur das Bundes-Land Niedersachsen ist nicht betroffen.
Bei der Deutschen Bahn wird Freitag und Samstag nicht gestreikt. Die S-Bahnen und Züge fahren also. Die Gewerkschaften und die Deutsche Bahn sprechen aber auch über einen neuen Tarif-Vertrag. Gibt es bei den Gesprächen keine Einigung, könnte es bald auch Warn-Streiks bei der Bahn geben.
Wörter-Buch

  • Streik

    Ein Streik ist ein Protest von Arbeitern oder Angestellten. Streiken bedeutet, aus Protest nicht zu arbeiten. Die Arbeiter oder Angestellten zeigen damit, dass sie nicht zufrieden sind. Sie wollen zum Beispiel mehr Geld oder andere Arbeits-Zeiten durchsetzen. Für Streiks gibt es Regeln. Diese Regeln nennt man Streik-Recht. Gewerkschaften organisieren den Streik.

  • Gewerkschaft

    Eine Gewerkschaft ist ein Verein für Arbeiter und Arbeiterinnen oder Angestellte. Die Gewerkschaft setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass die Angestellten mehr Geld bekommen. In Deutschland gibt es viele Gewerkschaften für verschiedene Berufe: Es gibt zum Beispiel Gewerkschaften für Lehrer oder Gewerkschaften für Polizisten. Die meisten deutschen Gewerkschaften gehören zum DGB. Das ist der Deutsche Gewerkschafts-Bund.

  • Arbeit-Geber

    Arbeit-Geber ist ein anderes Wort für Chef. Die Chefs von vielen Firmen sind Mitglied in einem Arbeit-Geber-Verband. Dieser Verband verhandelt zum Beispiel mit der Gewerkschaft über die Löhne. Das Gegenteil von Arbeit-Geber ist Arbeit-Nehmer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Arbeit-Nehmer.

  • Nah-Verkehr

    Zum Nah-Verkehr gehören Busse, Straßen-Bahnen, S-Bahnen und Regional-Züge. Sie fahren in der Stadt oder in der Umgebung. Das Gegenteil heißt Fern-Verkehr. Das sind zum Beispiel ICE-Züge. Sie fahren weite Strecken quer durchs Land fahren.

