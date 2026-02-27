Freitag und Samstag fahren fast keine Busse und Straßen-Bahnen

Auch viele Bus-Fahrer und Bus-Fahrerinnen streiken. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

In einem Tarif-Vertrag steht, wie viel Geld die Beschäftigten von den Verkehrs-Unternehmen bekommen. Noch gibt es keine Einigung. Deswegen rufen die Gewerkschaften jetzt zu den Warn-Streiks auf. Die Beschäftigten sollen an den beiden Tagen nicht zur Arbeit gehen. Die Gewerkschaften wollen so erreichen, dass die Arbeit-Geber, also die Unternehmen, ein besseres Angebot machen.

Die Warn-Streiks wird man fast überall in Deutschland merken. Viele Busse, U-Bahnen und Straßen-Bahnen werden nicht fahren. Nur das Bundes-Land Niedersachsen ist nicht betroffen.

Bei der Deutschen Bahn wird Freitag und Samstag nicht gestreikt. Die S-Bahnen und Züge fahren also. Die Gewerkschaften und die Deutsche Bahn sprechen aber auch über einen neuen Tarif-Vertrag. Gibt es bei den Gesprächen keine Einigung, könnte es bald auch Warn-Streiks bei der Bahn geben.