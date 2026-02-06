Warn-Streiks bei Bus und Bahn

Während des Warn-Streiks sind keine U-Bahnen gefahren. Die Stationen, wie hier in München, waren geschlossen. (picture alliance / SZ Photo / Robert Haas)

Auch wenn so ein Streik ist, muss man zur Arbeit oder in die Schule. Deshalb sind viele Menschen mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Die Straßen waren sehr voll. In manchen Städten konnte man auch S-Bahn fahren, denn die gehören zur Deutschen Bahn.

Die Gewerkschaft will, dass die Beschäftigten weniger arbeiten müssen. Und zwar 35 Stunden pro Woche statt 39 Stunden. Dafür sollen sie aber genauso viel Geld bekommen. Außerdem soll es mehr Urlaub geben. Und die Schichten sollen nicht mehr so lang sein. Verdi sagt: Sonst will bald niemand mehr Bus-Fahrer oder Lok-Führer werden. Die Arbeit-Geber sagen: Das ist zu teuer. Sie sagen: Das können wir nicht bezahlen.

Der Warn-Streik war fast in ganz Deutschland. Nur in dem Bundes-Land Niedersachsen gab es keinen Warn-Streik. Da sind die Busse und Bahnen ganz normal gefahren.