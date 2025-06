Ein Wald-Brand in dem Bundes-Land Brandenburg (Michael Bahlo/dpa)

Die Bundes-Anstalt für Land-Wirtschaft und Ernährung hat die Wald-Brände gezählt. Sie sagt: Im letzten Jahr gab es etwa 560 Wald-Brände in Deutschland. Im Jahr davor waren es fast doppelt so viele.

Die Bundes-Anstalt sagt: Es hat im letzten Jahr vor allem zwischen Mai und August in den deutschen Wäldern gebrannt. Das Bundes-Land Brandenburg war am stärksten betroffen. Es ist nicht immer klar, warum es gebrannt hat. Die Feuer entstehen zum Beispiel, wenn jemand eine brennende Zigarette in einem Wald wegwirft.

Die Feuer haben viele Bäume zerstört. Die verbrannte Wald-Fläche ist etwa so groß wie 470 Fußball-Felder.