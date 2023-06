Schwere Wald-Brände in Brandenburg

In Jüterbog in Brandenburg brennt der Wald. (picture alliance / dpa / Cevin Dettlaff)

Das Feuer ist auf dem Übungs-Platz Jüterbog ausgebrochen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß man noch nicht. Durch starken Wind gibt es immer wieder neue Feuer.

Schwere Wald-Brände gibt es auch in dem Land Kanada. Seit Wochen brennt es in Kanada in den Wäldern. Der Rauch ist so stark, dass auch die Luft in Städten in dem Nachbar-Land USA verschmutzt ist. Betroffen sind viele große Städte wie zum Beispiel New York und Washington. Die Umwelt-Behörden sagen: Alte und kranke Menschen sollen besser zu Hause bleiben.

Experten sagen: Die vielen Wald-Brände kommen auch von dem Klima-Wandel.