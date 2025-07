Viele Wald-Brände in Deutschland und Europa

In Sachsen und Brandenburg gibt es Wald-Brände. (Sebastian Kahnert / dpa )

In Deutschland hat es an mehreren Orten gebrannt: In den Bundes-Ländern Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die Feuer-Wehr hat Lösch-Flugzeuge und Wasser-Werfer eingesetzt. In mehreren Gemeinden gab es Katastrophen-Alarm. Das bedeutet: Das Feuer hat auch die Wohn-Häuser von Menschen bedroht. Einige Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Mittlerweile hat die Feuer-Wehr die Wald-Brände unter Kontrolle.

In Süd-Europa ist die Gefahr von Wald-Bränden besonders hoch. Dort ist es sehr trocken und heiß. Es hat in den Ländern Frankreich, Griechenland, Portugal, Türkei und Spanien gebrannt. Die meisten Brände hat die Feuer-Wehr jetzt unter Kontrolle.

Wald-Brände werden in den meisten Fällen von Menschen ausgelöst. Das passiert absichtlich oder unabsichtlich. Eine Zigarette kann schon ausreichen, um einen Wald-Brand auszulösen. Es gibt deswegen die Warnung: Wenn es wie gerade sehr trocken ist, soll man in der Natur besonders aufpassen.