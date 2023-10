Wahlen in Bayern und Hessen

Das ist ein Stimm-Zettel von der Wahl in Bayern. Darauf kreuzt man an, welche Partei man wählt. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Eine Wahl in einem Bundes-Land nennt man Landtags-Wahl. Ein Landtag ist das Parlament von einem Bundes-Land. In Bayern und Hessen haben die Parteien CSU und CDU gewonnen. Sie haben mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Dahinter kommt die AfD. Etwa jeder 6. hat für sie gestimmt. Viele Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien sagen: Die AfD ist rechts-populistisch. Deshalb wollen sie mit der AfD nicht zusammen-arbeiten.

Die Chefin von der Partei SPD heißt Saskia Esken. Sie meint: Es ist schrecklich, dass so viele Menschen in Bayern und Hessen die AfD gewählt haben. Esken findet, die AfD ist eine Gefahr für Deutschland. Deshalb will sich Esken dafür einsetzen, dass die AfD nicht noch stärker wird.

Die Ampel-Parteien der Bundes-Regierung haben in Bayern und Hessen Stimmen verloren. Zur Ampel-Regierung gehören SPD, Grüne und FDP. Viele Menschen glauben: Sie waren bei den Landtags-Wahlen nicht so erfolgreich, weil sie in letzter Zeit oft gestritten haben. Bei vielen Themen waren sie nicht einer Meinung. Jetzt will die Ampel schauen, was sie ändern kann, damit sie wieder mehr Menschen unterstützen.