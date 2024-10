Anhänger von der FPÖ feiern das Wahl-Ergebnis. (IMAGO / Harald Dostal / IMAGO / Harald Dostal)

Die konservative Partei ÖVP hat 26 Prozent bekommen. Die sozial-demokratische Partei SPÖ hat 20 Prozent erhalten. Die Grünen-Partei und die Partei Neos haben jeweils 8 Prozent bekommen. Die meisten Parteien haben weniger Wähler-Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl. Die FPÖ hat aber viel mehr Stimmen bekommen.

Bis jetzt hat die ÖVP mit den Grünen regiert. Welche Parteien in Zukunft in Österreich die Regierung bilden, ist unklar. In Österreich entscheidet der Bundes-Präsident, welche Partei den Auftrag für eine Regierungs-Bildung bekommt.

In Österreich konnten 6,4 Millionen Menschen an der Wahl teilnehmen. Jeder 5. Wähler oder Wählerin hat eine Brief-Wahl gemacht. Das heißt: Die Menschen haben zu Hause einen Wahl-Zettel ausgefüllt. Sie sind in kein Wahl-Lokal gegangen.