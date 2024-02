Bundestags-Wahl in Berlin wiederholt

In der Stadt Berlin ist die Bundestags-Wahl wiederholt worden (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

So geht eine Wahl: Man geht in einen Raum, der Wahl-Lokal heißt. Auf einem Stimm-Zettel kreuzt man an, wer in den Bundestag soll. Und man kreuzt an, welche Partei in den Bundestag soll. Dann wirft man den Wahl-Zettel in eine Kiste. Am Ende zählen Wahl-Helfer, wer wie viele Stimmen bekommen hat.

Bei der letzten Bundestag-Wahl 2021 gab es in Berlin viele Fehler. In einigen Wahl-Lokalen gab es gar keine Stimm-Zettel. Vor manchen Wahl-Lokalen mussten die Menschen lange warten. So lange, dass sie wieder weggegangen sind und nicht gewählt haben. Einige Menschen haben erst nach dem Wahl-Ende um 18 Uhr gewählt.

In diesen Wahl-Lokalen wurde jetzt noch mal gewählt. Und das ist das Ergebnis: Die Parteien CDU und AfD haben mehr Stimmen bekommen als 2021. Die Parteien SPD und FDP haben weniger Stimmen bekommen. 4 Politiker aus Berlin sind jetzt nicht mehr im Bundestag. Dafür dürfen jetzt 3 Politiker aus anderen Bundes-Ländern in den Bundestag.