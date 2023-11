Javier Milei wird der nächste Präsident von Argentinien (imago / Xinhua / Luciano Gonzlez Torres)

Argentinien leidet unter einer schlimmen Wirtschafts-Krise. Vor der Wahl hatte Milei radikale Reformen angekündigt: Er will die argentinische Zentral-Bank und die Währung Peso abschaffen. Statt des Peso will er den amerikanischen US-Dollar als Währung einführen.

Im Wahl-Kampf hat Milei außerdem gesagt, dass er Abtreibungen und Sexual-Kunde-Unterricht in Schulen verbieten will. Ob Milei all seine Pläne aber umsetzen kann, ist noch unklar.