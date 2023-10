Neue Partei von Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht will 2024 eine neue Partei in Deutschland gründen. (Soeren Stache/dpa)

Gemeinsam mit Sahra Wagenknecht haben auch andere Abgeordnete die Partei verlassen. Man sagt auch: Sie sind ausgetreten. Sahra Wagenknecht hatte schon seit längerer Zeit Streit mit der Partei „Die Linke“.

Für die neue Partei hat Sahra Wagenknecht einen Verein gegründet. Der Verein heißt BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit. BSW ist eine Abkürzung für Bündnis Sahra Wagenknecht. Im nächsten Jahr soll aus dem Verein dann eine Partei werden. Sahra Wagenknecht sagt: Wir wollen mit der Partei bei der Europa-Wahl im Juni 2024 mitmachen. Sie sagt: Vielleicht schaffen wir es auch, bei den Landtags-Wahlen im Herbst 2024 in den deutschen Bundes-Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg mitzumachen.

Sahra Wagenknecht wollte schon länger eine eigene Partei gründen. Sie sagt: So wie jetzt darf es in Deutschland nicht weitergehen. Sie sagt zum Beispiel: Der Mindest-Lohn in Deutschland muss höher werden. Und sie will, dass weniger Menschen nach Deutschland einwandern.