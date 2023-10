Sahra Wagenknecht will eine eigene Partei gründen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Sahra Wagenknecht will den Verein in der kommenden Woche vorstellen. Er heißt "BWS - Für Vernunft und Gerechtigkeit". BWS steht für "Bündnis Sahra Wagenknecht". Die Linken-Politikerin will schon länger eine eigene Partei gründen. Sie hat viel Streit in der Links-Partei. Dabei geht es unter anderem um ihre Haltung im Ukraine-Krieg.

In der Links-Partei rechnet man damit, dass Wagenknecht aus der Partei austreten wird. Die Führung von der Partei hat auch gesagt: Abgeordnete, die zu Wagenknecht wechseln, müssen ihr Bundestags-Mandat abgeben. Sie kritisieren: Wagenknecht denkt nur an sich und nicht an die Partei.

Die Links-Partei könnte nämlich ihren Fraktions-Status verlieren, wenn weitere Abgeordnete austreten. Der Status ist aber wichtig für die Partei - er betrifft zum Beispiel die Rechte im Parlament und die finanziellen Mittel.