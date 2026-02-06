Wärme-Pumpen sind die beliebteste Heizungs-Art in Deutschland

2025 wurden in Deutschland knapp 300.000 Wärme-Pumpen gekauft. (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)

Eine Wärme-Pumpe funktioniert so ähnlich wie ein Kühl-Schrank. Statt Kälte produzieren sie Wärme. Man kann damit Häuser heizen. Dabei verbraucht man Strom. Man verbraucht dabei aber kein Gas oder Öl. Deshalb sind Wärme-Pumpen besser fürs Klima. Wärme-Pumpen sind aber sehr teuer. Deshalb gibt die Bundes-Regierung dafür Geld.

Die deutsche Heizungs-Industrie sagt: Wir haben viel mehr Wärme-Pumpen verkauft als vor einem Jahr. Auf Platz 2 waren Gas-Heizungen. Nur noch sehr wenige Haus-Besitzer kaufen Öl-Heizungen. Gas und Öl werden wahrscheinlich in der Zukunft teurer.

Insgesamt wurden im Jahr 2025 aber weniger Heizungen verkauft als in den Jahren davor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Haus-Besitzer abwarten. Denn die Bundes-Regierung will ein neues Heizungs-Gesetz machen. Es ist aber noch nicht klar, was in dem neuen Gesetz stehen soll.