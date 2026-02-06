Nachrichten in
Wärme-Pumpen sind die beliebteste Heizungs-Art in Deutschland

Wärme-Pumpen sind Heizungen, die mit Strom laufen. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland fast 300.000 Wärme-Pumpen neu angeschafft. Sie sind zum 1. Mal die beliebteste Heizungs-Art. Das ist auch gut fürs Klima.

Das Bild zeigt eine Wärme-Pumpe vor einem Wohn-Haus im Winter. Es liegt Schnee.
2025 wurden in Deutschland knapp 300.000 Wärme-Pumpen gekauft. (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)
Eine Wärme-Pumpe funktioniert so ähnlich wie ein Kühl-Schrank. Statt Kälte produzieren sie Wärme. Man kann damit Häuser heizen. Dabei verbraucht man Strom. Man verbraucht dabei aber kein Gas oder Öl. Deshalb sind Wärme-Pumpen besser fürs Klima. Wärme-Pumpen sind aber sehr teuer. Deshalb gibt die Bundes-Regierung dafür Geld.
Die deutsche Heizungs-Industrie sagt: Wir haben viel mehr Wärme-Pumpen verkauft als vor einem Jahr. Auf Platz 2 waren Gas-Heizungen. Nur noch sehr wenige Haus-Besitzer kaufen Öl-Heizungen. Gas und Öl werden wahrscheinlich in der Zukunft teurer.
Insgesamt wurden im Jahr 2025 aber weniger Heizungen verkauft als in den Jahren davor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Haus-Besitzer abwarten. Denn die Bundes-Regierung will ein neues Heizungs-Gesetz machen. Es ist aber noch nicht klar, was in dem neuen Gesetz stehen soll.
Wörter-Buch

  • Klima-Schutz

    Der Klima-Schutz soll verhindern, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Ein wichtiges Mittel im Klima-Schutz ist, weniger Abgase zu produzieren. Die Abgase entstehen zum Beispiel beim Auto-Fahren, aber auch beim Heizen und in Kraft-Werken. Abgase schaden dem Klima. Deshalb bedeutet Klima-Schutz zum Beispiel: Weniger Auto fahren, weniger Flugzeug fliegen, weniger Heizung und Strom verbrauchen.

  • Strom

    Mit Strom kann man viele Geräte betreiben: zum Beispiel Lampen, Heizungen oder Kaffee-Maschinen. Die Geräte haben einen Stecker, den man in eine Steckdose steckt. Der Strom fließt durch Leitungen in der Wand. Für Strom muss man bezahlen. Den Preis sieht man auf der Strom-Abrechnung.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

