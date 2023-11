Temperatur-Rekord im Oktober

Der Oktober war auch in Deutschland sehr warm. Die Temperaturen waren oft wie im Sommer. (www.imago-images.de)

Die durchschnittliche Temperatur auf der Erde war 15,7 Grad. Auch die Ober-Fläche von den Meeren war so warm wie noch nie seit 1940. Seit dem Jahr 1940 werten die Forscherinnen und Forscher die gesammelten und vergleichbaren Daten aus.



Die Forscher arbeiten bei dem Klima-Dienst von der EU. Der Klima-Dienst heißt Copernicus. Die Forscher sagen: Es gab in diesem Jahr schon viele Temperatur-Rekorde. Der Sommer war an vielen Orten auf der Welt sehr heiß. In vielen Ländern gab es Hitze-Wellen. Die Forscher sagen auch: Das Jahr 2023 könnte das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren werden. Das ist natürlich nur eine Schätzung. Die Forscherinnen und Forscher untersuchen dafür zum Beispiel Jahres-Ringe an Bäumen, den Zustand von Gletschern und den Zustand von Korallen-Riffen.



Die Forscher sagen: Die hohen Temperaturen liegen vor allem an dem Klima-Wandel. Die Menschen produzieren zu viele giftige Treibhaus-Gase. Diese Gase entstehen zum Beispiel beim Auto-Fahren, beim Fliegen oder in der Industrie.