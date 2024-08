Besucher beim Wacken Open Air 2024 (Axel Heimken / dpa / Axel Heimken)

4 Tage lang spielen viele Bands auf mehreren Bühnen. Die Bands machen Metal-Musik. Wacken ist das größte Festival der Welt, auf dem die Musiker Metal spielen.

85.000 Menschen haben ein Ticket für das Festival gekauft. Das sind viel mehr Menschen als in der Stadt Wacken leben. Dort wohnen nur etwas mehr als 2.000 Menschen. Die Tickets sind im letzten Jahr verkauft worden. Sie waren schon nach fünf Stunden alle verkauft. In diesem Jahr spielen die Bands In Extremo, Korn und Blind Guardian in Wacken. Auch der Comedian Bülent Ceylan tritt mit seiner Band auf.

Viele Musiker und auch viele Besucher malen sich die Gesichter an. Viele sehen darum wild und gefährlich aus. Eigentlich sind aber alle auf dem Wacken-Festival ganz friedlich.

Letztes Jahr regnete es schon vor dem Festival sehr, sehr viel. Darum gab es viel Schlamm und Matsch auf dem Gelände.