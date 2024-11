Das Logo von VW auf einem Gebäude. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Die Vertretung von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist der Betriebs-Rat. Der Betriebs-Rat ist sehr besorgt. Er sagt: Es sollen bei VW auch sehr viele Arbeits-Plätze wegfallen. Die Rede ist von 10-tausenden Arbeits-Plätzen. Insgesamt arbeiten bei VW in Deutschland fast 120.000 Menschen.

Die Firma VW hat die Zahl von 3 Werken in Deutschland erst einmal nicht bestätigt. VW sagt aber auch: Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die Lage ist ernst.

Die Bundes-Regierung sagt: VW darf nicht auf Kosten von den Mitarbeitern sparen. Es hat auch falsche Entscheidungen von den VW-Chefs gegeben. Deshalb findet die Bundes-Regierung: Die Arbeits-Plätze sollen bleiben.

Auch anderen Unternehmen in Deutschland geht es momentan nicht so gut. Die Wirtschaft ist schon länger in einer Krise. Deshalb hat die Ampel-Regierung jetzt mehrere Treffen mit Unternehmern gemacht. Aber an der Regierung gibt es im Moment viel Kritik. Denn viele finden: Sie streitet zu viel. So kann sie der Wirtschaft nicht aus der Krise helfen.