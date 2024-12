Warn-Streik bei VW

Mitarbeiter von dem Auto-Hersteller VW streiken in der Stadt Emden. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die IG Metall ist eine Gewerkschaft. Sie hat zu dem Warn-Streik aufgerufen. Der Warn-Streik war in 9 Städten in Deutschland. In diesen Städten gibt es Fabriken von VW. Da werden die Autos gebaut. Die IG Metall sagt: Fast 100-tausend Mitarbeiter haben bei dem Warn-Streik mitgemacht. Sie haben protestiert.

Die Gewerkschaft will verhindern, dass VW Arbeiter entlässt und Fabriken schließt. Dazu muss man wissen: VW verkauft weniger Autos als früher. Die Chefs von VW sagen: Vielleicht müssen wir Fabriken schließen. Dann könnten viele Menschen ihre Arbeit verlieren.

VW gehört zu Volkswagen. Der Konzern ist der größte Auto-Hersteller von dem Kontinent Europa. Bei VW in Deutschland arbeiten fast 300.000 Menschen. Die Warn-Streiks sollen weitergehen. In der nächsten Woche soll es aber auch wieder Gespräche geben. Bei den Gesprächen wollen sich die Chefs von VW mit der Gewerkschaft treffen. Sie wollen dann versuchen, ob sie eine Lösung für alle finden.