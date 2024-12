Bei dem Auto-Hersteller VW gibt es eine Einigung auf einen Spar-Plan. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

In dem gemeinsamen Spar-Plan steht: Die Beschäftigten verzichten in den nächsten Jahren auf mehr Geld. Extra-Zahlungen werden gekürzt. VW will so 4 Milliarden Euro sparen. Dafür sollen alle VW-Werke in Deutschland bleiben.

VW hatte vorher gesagt: Wir müssen mehrere Werke schließen. Viele Beschäftigte hätten dann ihren Arbeits-Platz verloren. In den nächsten 6 Jahren sollen trotzdem mehr als 35.000 Stellen bei VW wegfallen.

VW gehört zu Volkswagen. Der Konzern ist der größte Auto-Hersteller von dem Kontinent Europa. Bei VW in Deutschland arbeiten fast 300.000 Menschen.