Voss-Tecklenburg bleibt Bundes-Trainerin

Martina Voss-Tecklenburg ist die Bundes-Trainerin von den deutschen Fußballerinnen. Sie ist links im Bild zu sehen. (dpa-Bildfunk / Sebastian Gollnow )

Voss-Tecklenburg sagt: Ich freue mich auf die Zukunft mit der deutschen National-Mannschaft. Sie sagt außerdem: Ich bin sehr stolz auf das, was wir schon erreicht haben. Voss-Tecklenburg ist seit 2018 Bundes-Trainerin. Letztes Jahr hat es das deutsche Team bis ins EM-Finale geschafft. Im Finale hat Deutschland dann aber gegen England verloren.

Diesen Sommer steht für die Fußballerinnen das nächste große Turnier an: Im Juli und August ist die Welt-Meisterschaft. Sie ist dieses Mal in den Ländern Neuseeland und Australien. Dort spielt Deutschland in der Vor-Runde gegen die Länder Marokko, Kolumbien und Süd-Korea.