Martina Voss-Tecklenburg steht am Spiel-Feld-Rand. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Jones)

Nach dem WM-Aus gab es viel Kritik an den deutschen Fußballerinnen und an Voss-Tecklenburg. Die Bundes-Trainerin war danach lange krank. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nicht gesagt, was sie hat. Es war auch nicht klar, ob sie weiter Bundes-Trainerin bleibt.

Jetzt hat Voss-Tecklenburg dem Sender ZDF ein Interview gegeben. Sie hat gesagt: Es ging mir sehr schlecht. Ich war erschöpft und konnte nicht mehr. Die Kritik und der Druck waren sehr groß. Ich habe viel geweint.

Mittlerweile ist Voss-Tecklenburg nicht mehr Bundes-Trainerin. Der DFB hat ihren Vertrag aufgelöst. Neuer Bundes-Trainer ist Horst Hrubesch.