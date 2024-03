Bei der Präsidenten-Wahl in den USA werden wahrscheinlich wieder Joe Biden und Donald Trump gegeneinander antreten. (AP)

Vor-Wahl bedeutet: Die Partei-Mitglieder bestimmen ihre Kandidaten für die Präsidenten-Wahl. Die Vor-Wahlen sind in allen 50 Bundes-Staaten. Jetzt hat es an einem einzigen Tag viele Vor-Wahlen gegeben. Darum heißt dieser Tag "Super Tuesday". Das ist Englisch und bedeutet Super-Dienstag.

Bei der Republikanischen Partei will Donald Trump der Kandidat für die Präsidenten-Wahl werden. Er war schon von 2017 bis 2021 Präsident von den USA. Er hat an dem Super-Dienstag 14 Vor-Wahlen gewonnen. Er hatte zuletzt noch eine Konkurrentin. Sie heißt Nikki Haley. Sie hat am Super-Dienstag nur eine Vor-Wahl gewonnen. Danach hat sie gesagt: Ich gebe auf. Meine Chancen sind einfach zu schlecht.

Bei der Demokratischen Partei will Joe Biden der Kandidat für die Präsidenten-Wahl werden. Joe Biden ist seit 3 Jahren Präsident von den USA. Er will wieder gewählt werden. Joe Biden hat am Super-Dienstag fast alle Vor-Wahlen gewonnen. Dazu muss man wissen: In der Demokratischen Partei gibt es keine anderen Bewerber mit guten Chancen.

Die Demokratische und die Republikanische Partei machen im Sommer noch große Partei-Tage. Dann sollen Joe Biden und Donald Trump endgültig die Kandidaten von ihren Parteien werden. Die Präsidenten-Wahl ist dann am 5. November.