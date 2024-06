Viele Fans freuen sich auf die Fußball-Europa-Meisterschaft. Sie hoffen, dass Deutschland den Pokal gewinnt. (picture alliance / RHR-FOTO / Tim Rehbein / RHR-FOTO)

Das Eröffnungs-Spiel gegen Schottland findet in München statt. In der Vor-Runde spielt die deutsche National-Mannschaft außerdem gegen Ungarn und die Schweiz.

Viele Fans haben sich Eintritts-Karten gekauft und wollen die Spiele der deutschen Mannschaft im Stadion sehen. Die meisten Menschen schauen die EM aber im Fernsehen: zu Hause, in Kneipen oder auf Fan-Meilen. Fan-Meilen sind öffentliche Plätze, wo die EM-Spiele auf großen Bildschirmen gezeigt werden. Man nennt das auch Public Viewing.

24 National-Mannschaften nehmen an der EM teil. Die Spiele sind in 10 verschiedenen Städten. Das End-Spiel ist am 14. Juli in der Stadt Berlin.

Die Polizei hat sich auf die EM vorbereitet. Denn bei so einer großen Veranstaltung gibt es immer Gefahren. Die Polizei kontrolliert deshalb auch an den Grenzen von Deutschland, welche Menschen einreisen. Das soll die Sicherheit erhöhen.

Die Organisatoren von der EM hoffen, dass alles gut klappt. Ein offizielles Maskottchen soll Glück bringen. Es heißt Albärt und ist ein riesiger Teddy-Bär.