Rosa von Praunheim ist gestorben

Der Filme-Macher Rosa von Praunheim ist tot. Er war 83 Jahre alt. Von Praunheim war ein bekannter Aktivist. Er hat sich für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt.

Rosa von Praunheim steht in einer Galerie. Er schaut in die Kamera. Das Bild ist schwarz-weiß.
Rosa von Praunheim ist tot. (picture alliance/dpa/Jörg Carstensen)
Sein berühmtester Film ist aus dem Jahr 1971. Der Film heißt: "Nicht der Homo-sexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt".
Der Film zeigt das Leben von schwulen Männern in Deutschland. Die Botschaft ist: Schwul sein ist normal. Menschen sollen nicht verheimlichen, wenn sie homo-sexuell sind.
Damals war der Film ein großer Skandal in Deutschland.
Rosa von Praunheim hat über 150 Filme gemacht. Er hat auch Bücher geschrieben.
Von Praunheim hat 2015 das Bundes-Verdienst-Kreuz bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung in Deutschland.
Wörter-Buch

  • Aktivist oder Aktivistin

    Ein Aktivist oder eine Aktivistin will etwas in der Gesellschaft verändern. Viele Aktivisten wollen zum Beispiel mehr Klima-Schutz. Andere Aktivisten wollen mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Aktivisten machen oft Aktionen. Sie setzen sich zum Beispiel irgendwo hin und blockieren etwas, etwa eine Straße oder einen Eingang zu einem Gebäude. So wollen die Aktivisten Aufmerksamkeit für ihr Thema bekommen.

  • homo-sexuell

    Homo-sexuell bedeutet: gleich-geschlechtlich. Homo-sexuelle lieben Menschen mit dem gleichen Geschlecht. Man sagt auch schwul oder lesbisch. Ein schwuler Mann liebt Männer. Eine lesbische Frau liebt Frauen. Das Gegenteil von homo-sexuell ist hetero-sexuell. Hetero-sexuelle Menschen verlieben sich in das andere Geschlecht. Ein hetero-sexueller Mann liebt also Frauen. Eine hetero-sexuelle Frau liebt Männer. Manche Menschen sind auch bi-sexuell: Sie können sich in Menschen vom eigenen Geschlecht verlieben, aber auch vom anderen.

  • schwul, lesbisch

    Schwul bedeutet: Ein Mann liebt Männer. Lesbisch bedeutet: Eine Frau liebt Frauen. Beides nennt man auch homo-sexuell, das heißt: gleich-geschlechtlich.

