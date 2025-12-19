Rosa von Praunheim ist gestorben

Rosa von Praunheim ist tot. (picture alliance/dpa/Jörg Carstensen)

Sein berühmtester Film ist aus dem Jahr 1971. Der Film heißt: "Nicht der Homo-sexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt".

Der Film zeigt das Leben von schwulen Männern in Deutschland. Die Botschaft ist: Schwul sein ist normal. Menschen sollen nicht verheimlichen, wenn sie homo-sexuell sind.

Damals war der Film ein großer Skandal in Deutschland.

Rosa von Praunheim hat über 150 Filme gemacht. Er hat auch Bücher geschrieben.

Von Praunheim hat 2015 das Bundes-Verdienst-Kreuz bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung in Deutschland.