Vogel-Grippe in fast allen Bundes-Ländern

Die Vogel-Grippe breitet sich immer weiter aus. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Die Vogel-Grippe ist ein großes Problem für Geflügel-Betriebe. Dort werden zum Beispiel Hühner, Enten oder Gänse gehalten. Auch viele Wild-Vögel sterben an der Krankheit. Menschen werden von der Vogel-Grippe normalerweise nicht krank. Sie können die Krankheit aber verteilen.

In mehreren Bundes-Ländern gibt es wegen der Vogel-Grippe jetzt eine Stall-Pflicht. Das bedeutet: Die Vögel müssen drinnen bleiben. Es ist wichtig, dass die Stall-Pflicht beachtet wird. Denn sonst bekommen vielleicht noch mehr Vögel die Vogel-Grippe.

Das Friedrich-Loeffler-Institut kennt sich mit kranken Tieren aus. Die Fach-Leute von dem Institut sagen: Es gibt in diesem Jahr besonders viele kranke Vögel. So viele gab es 3 Jahre lang nicht. In ganz Deutschland mussten in diesem Jahr schon ungefähr eine halbe Million Vögel getötet werden.