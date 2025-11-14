Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Vogel-Grippe in fast allen Bundes-Ländern

In Deutschland werden gerade viele Vögel krank. Sie haben die Vogel-Grippe. Die Krankheit breitet sich immer weiter aus. In fast allen Bundes-Ländern gibt es kranke Vögel. Das Bundes-Land Brandenburg ist besonders betroffen. Dort mussten schon 170.000 Vögel getötet werden.

Audio herunterladen
Ein Helfer sammelt einen toten Kranich auf. Er wirft ihn in eine Traktor-Schaufel.
Die Vogel-Grippe breitet sich immer weiter aus. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)
Die Vogel-Grippe ist ein großes Problem für Geflügel-Betriebe. Dort werden zum Beispiel Hühner, Enten oder Gänse gehalten. Auch viele Wild-Vögel sterben an der Krankheit. Menschen werden von der Vogel-Grippe normalerweise nicht krank. Sie können die Krankheit aber verteilen.
In mehreren Bundes-Ländern gibt es wegen der Vogel-Grippe jetzt eine Stall-Pflicht. Das bedeutet: Die Vögel müssen drinnen bleiben. Es ist wichtig, dass die Stall-Pflicht beachtet wird. Denn sonst bekommen vielleicht noch mehr Vögel die Vogel-Grippe.
Das Friedrich-Loeffler-Institut kennt sich mit kranken Tieren aus. Die Fach-Leute von dem Institut sagen: Es gibt in diesem Jahr besonders viele kranke Vögel. So viele gab es 3 Jahre lang nicht. In ganz Deutschland mussten in diesem Jahr schon ungefähr eine halbe Million Vögel getötet werden.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Virus

    Jeder ist schon einmal krank gewesen. Manchmal ist ein Virus daran schuld, zum Beispiel, wenn man einen Schnupfen hat. Manche Viren verursachen sehr schlimme Krankheiten, zum Beispiel AIDS. Ein Virus ist sehr klein. Man kann es nicht mit einer Lupe sehen. Man braucht dafür ein spezielles Mikroskop. Das Wort Virus ist aus der Sprache Latein. Es bedeutet übersetzt etwa: Gift.

  • Brandenburg

    Brandenburg ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt im Osten von Deutschland, rund um die Stadt Berlin. Im Osten grenzt es an Polen. Die Haupt-Stadt von Brandenburg ist Potsdam.

  • Bundes-Länder

    Deutschland besteht aus 16 Bundes-Ländern. Sie heißen zum Beispiel Bayern, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundes-Land hat eine Landes-Regierung. Der Chef von einer Landes-Regierung ist der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin.

zum Wörter-Buch