Ryoyu Kobayashi aus Japan liegt in der Gesamt-Wertung vorn. (Daniel Karmann/dpa)

Die Vier-Schanzen-Tournee heißt so, weil die Ski-Springer von 4 Schanzen springen. Deshalb dauert der Wettbewerb mehrere Tage. Ryoyu Kobayashi aus dem Land Japan hat gewonnen. Kobayashi ist 4 mal auf den 2. Platz gesprungen. Damit hatte er die meisten Punkte in der Gesamt-Wertung. Kobayashi hat schon 2019 und 2022 die Vier-Schanzen-Tournee gewonnen.

Der deutsche Ski-Springer Andreas Wellinger ist 2. geworden. Er hatte vor dem letzten Springen noch die Chance, den Wettbewerb zu gewinnen. Er lag nur knapp hinter Kobayashi. Das hat aber nicht geklappt. Kobayashi ist weiter gesprungen als Wellinger.

Die 4 Schanzen sind in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Außerdem in Innsbruck und Bischofshofen in Österreich. Für Deutschland waren 5 Ski-Springer dabei. Neben Andreas Wellinger waren das Karl Geiger, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Philipp Raimund.