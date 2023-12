Zu viel Schnee in Deutschland

In der bayerischen Haupt-Stadt München hat es sehr stark geschneit, viele Züge konnten nicht mehr fahren. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

In München lag der Schnee etwa 45 Zentimeter hoch. So viel Schnee ist dort sehr selten. Zeitweise konnte kein Zug und kein Flugzeug München erreichen. Die Räum-Fahrzeuge konnten den Schnee nicht so schnell wegräumen. Die Start- und Lande-Bahnen auf dem Flughafen waren vereist.

Der Zug-Verkehr und auch der Flug-Verkehr waren mehrere Tage lang gestört. Einige Passagiere mussten im Flughafen oder am Bahnhof übernachten.

Manche Menschen kritisieren die Bahn. Sie sagen: Die Bahn muss besser vorbereitet sein. Züge dürfen nicht so lange ausfallen, nur weil Winter ist. Die Bahn muss auch besser über die Probleme informieren.

Es gab auch viele Auto-Unfälle. Insgesamt sind 4 Menschen gestorben.