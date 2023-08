Viel Regen beim Wacken-Festival

Beim Wacken-Festival gab es dieses Jahr viel Regen. Deswegen durften viele Musik-Fans nicht kommen. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Das haben die Organisatoren entschieden. Viele Menschen mussten deshalb wieder nach Hause fahren. Die Organisatoren sagen: Sie bekommen ihr Geld für die Eintritts-Karte zurück.

Normalerweise kommen 85.000 Menschen auf das Festival. So viele Menschen passen ungefähr in das größte deutsche Fußball-Stadion. Die Musiker auf dem Wacken-Festival spielen Metal. Metal ist eine bestimmte Art von Musik. Wacken ist das größte Festival der Welt, auf dem die Musiker Metal spielen.

Das Wacken-Festival findet jedes Jahr statt. Es dauert mehrere Tage. Das Wacken-Festival heißt so, weil es in der Stadt Wacken ist. Die Stadt Wacken liegt im Bundes-Land Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein liegt in Nord-Deutschland.