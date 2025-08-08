In Israel haben Menschen die Freilassung der Geiseln gefordert. Auf der Demonstration lief ein Video von der Terror-Gruppe Hamas. Das Video zeigt eine Geisel. (IMAGO / Middle East Images / ORI AVIRAM)

Die Videos zeigen 2 Geiseln in Tunneln. Die Männer sind sehr stark abgemagert und krank. Die Regierung von Israel ist empört über die Videos. Auch Deutschland und andere Länder fordern: Die Hamas muss die Geiseln endlich frei lassen.

Israel sagt: Es sind noch 20 Geiseln im Gaza-Streifen, die am Leben sind.

Israel führt seit fast 2 Jahren Krieg im Gaza-Streifen. Die Regierung will die Hamas zerstören.

Die Vereinten Nationen sagen: Die Angriffe von Israel im Gaza-Streifen haben wahrscheinlich mehr als 60.000 Menschen getötet. Viele Menschen hungern. Es gibt auch viel zu wenig Medikamente.

Deutschland und andere Länder werfen über dem Gaza-Streifen Lebens-Mittel und Medikamente aus Flugzeugen ab. Die Pakete sind an Fall-Schirmen befestigt. Die Vereinten Nationen sagen: Die Hilfe reicht nicht. Israel muss viel mehr Hilfe in den Gaza-Streifen lassen.