Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Gaza-Streifen: Videos von Geiseln sorgen für Empörung

Die Terror-Gruppe Hamas hat am 7. Oktober 2023 Israel überfallen. Sie hat viele Menschen getötet. Sie hat auch viele Geiseln genommen und in den Gaza-Streifen verschleppt. Jetzt hat sie Videos von Geiseln veröffentlicht. Den Geiseln geht es sehr schlecht.

Es ist dunkel. In der unteren Bildhälfte sieht man beleuchtet eine große Menge Demonstranten mit Transparenten und Schildern. Sie schauen auf eine Leinwand. Dort läuft das Video von einer Geisel.
In Israel haben Menschen die Freilassung der Geiseln gefordert. Auf der Demonstration lief ein Video von der Terror-Gruppe Hamas. Das Video zeigt eine Geisel. (IMAGO / Middle East Images / ORI AVIRAM)
Die Videos zeigen 2 Geiseln in Tunneln. Die Männer sind sehr stark abgemagert und krank. Die Regierung von Israel ist empört über die Videos. Auch Deutschland und andere Länder fordern: Die Hamas muss die Geiseln endlich frei lassen.
Israel sagt: Es sind noch 20 Geiseln im Gaza-Streifen, die am Leben sind.
Israel führt seit fast 2 Jahren Krieg im Gaza-Streifen. Die Regierung will die Hamas zerstören.
Die Vereinten Nationen sagen: Die Angriffe von Israel im Gaza-Streifen haben wahrscheinlich mehr als 60.000 Menschen getötet. Viele Menschen hungern. Es gibt auch viel zu wenig Medikamente.
Deutschland und andere Länder werfen über dem Gaza-Streifen Lebens-Mittel und Medikamente aus Flugzeugen ab. Die Pakete sind an Fall-Schirmen befestigt. Die Vereinten Nationen sagen: Die Hilfe reicht nicht. Israel muss viel mehr Hilfe in den Gaza-Streifen lassen.
Wörter-Buch

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Geisel

    Eine Geisel ist ein Mensch, der gefangen genommen wurde. Nicht alle Gefangenen sind Geiseln. Gefangene sind Geiseln, wenn man für sie etwas bekommen möchte. Verbrecher sagen zum Beispiel: Ich möchte Geld bekommen. Danach lasse ich die Geisel frei.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Nahost-Konflikt

    Das Land Israel streitet schon lange mit den arabischen Nachbar-Ländern und mit den Palästinensern. Bei dem Streit geht es um Grenzen. Man nennt den Streit Nahost-Konflikt. Der Staat Israel ist im Jahr 1948 gegründet worden. Damals lebten dort aber auch schon Palästinenser. Viele Palästinenser finden deshalb, dass ihnen das Gebiet gehört. Israel und die Palästinenser führen darum immer wieder Krieg. Auch mit anderen Ländern hat Israel schon oft Krieg gehabt. Seit Jahren versuchen viele Politiker aus anderen Ländern, eine Lösung zu finden. Bisher hat das aber nicht geklappt. Am 7. Oktober 2023 hat die Palästinenser-Organisation Hamas einen großen Terror-Angriff auf Israel gemacht. Seitdem führt Israel Krieg gegen die Hamas im Gaza-Streifen. Die Organisation UNO sagt: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Viele Palästinenser hungern, weil Israel keine Lebens-Mittel in den Gaza-Streifen lässt.

  • UNO

    Die UNO heißt auch "die Vereinten Nationen". Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben gemeinsame Ziele. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln, oder sie kann auch Soldaten in das Land schicken.

